انتبهوا واعوا.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كتبنا في الأيام الفائتة ما فيه الكفاية عن عصام قدالة ومجموعة عصام قدالة..

* وعن حازم مصطفى ومجموعة حازم مصطفى..

* وعن لجنة سحب الثقة والمطلوب منها بالتحديد..

* وعن اللجنة العليا للحراك المريخي… سلبياتها وايجابياتها..

* وأمّنا على أن بعض (الأرزقية والمصلحجية)، هم سبب (قالوا وقلنا) التي فرقت الحبايب.. وولّدت الخلافات والصراعات بين بعض الإخوة والأحباب والأصحاب..

* وطلبنا من الأخوين قدالة وحازم؛ أن يعرضا علينا كتابيهما..

* ويطرحا برنامجيهما، لنقرر من فيهما الأفضل.. ونسانده في الإنتخابات القادمة..

* ولكن للأسف، ولا واحد فيهما عرض كتاباً.. أو طرح برنامجاً..

* كل الذي نابنا منهما ومن أنصارهما؛ بيانات مرقّمة..

* واتهامات مبهمة..

* وتخوينات آثمة..

* وتصريحات (خنفشارية)!!!

* ليصل بنا الحال بعد أن كنا نبحث في البداية عن سحب الثقة من المجلس الحالي، إلى أن نبحث عن اليحلنا من هذه البيانات والتصريحات والتخوينات..!!

* فيا سبحان الله…. طمعنا في حازم وقدالة أن يحلا لنا مشكلة الرئاسة، فحصل العكس، وأصبحا هما المشكلة التي نبحث لها عن حل!!

* حالتو دي لسه ما فيهم واحد بقى الرئيس..!!

* يا دوبك يفكر كلٌ منها في الترشح لمنصب الرئيس..

* عموماً……. الفيهو الخير لينا وللمريخ، نسأل الله أن يكرمنا به…

* ختاماً اطمئن الصفوة الأخيار، بأن كبارنا الأجلاء، بدأوا حراكاً منظماً وسط القاعدة الحمراء، لحسم الصراعات والخلافات وتوحيد الصفوف..

* ولأن التاريخ يشهد بأن كل الصراعات والخلافات التي نشأت في فترات سابقة، كان للكبار القدح المعلى في معالجتها.. فإن ثقتنا كبيرة في أن يوفقوا هذه المرة أيضأ في معالجة الصراعات الحالية.. وقطع دابر (الأكلة)، والمغرضين..

* ومن جانبنا في الإعلام والقروبات سنكون عوناً لهم.. لا وبالاً عليهم..

* ونجتهد بقدر ما نقدر، في أن نهيئ لهم المناخ الصالح الذي يعينهم على تحقيق مبتغاهم..

2

* حقيقة لا ندري لماذا يصر مجلس المريخ على العمل في جزيرة معزولة عن الإعلام وجماهيره…؟؟!!

* رمضان عجب.. محمد الرشيد ماذا فعل أو سيفعل بشأن التجديد لهما؟؟!!

* التدريبات والتمارين متى ستبدأ.. وأين؟؟

* باب العضوية.. التجديد والإكتساب.. متى يُفتح بعد أن عادت الحياة بحمد الله إلى طبيعتها، وتأكد أن لجنة الطوارئ سترفع الحظر غداً..؟؟!!

* ما التاريخ الافتراضي الذي حدده لإعادة الجمعية العمومية الأخيرة، لإجازة النظام الأساسي حسب توجيهات الاتحاد العام…؟؟؟!!

* متى ومتى وما وما…!!

* كلها أسئلة تدور في أذهان الصفوة الأخيار.. ويطمعون في أن يتكرم المجلس بالإجابة عليها ولا كتر خيرو.. لأنها من حقهم عليه..

3

* نصيحة لوجه الله لحازم وقدالة…..

* لو جمع بينكما إتصال هاتفي، إتفقتما فيه على التعاون في ما بينكما، لتقديم الدعم للمريخ في هذه المرحلة.. والمساعدة في حل بعض مشاكله المالية، فصدقاني ستكبر شخصية كل منكما في نفوسنا، ونقتنع بأن تفكيركما في رئاسة المريخ، نابع بالفعل من رغبة صادقة في خدمته.. لا خدمتكما..

* والعجب كمان لو تكفلتما معاً…. أكرر معاً … بملف التجديد لرمضان عجب ومحمد الرشيد عن طريق مجلس الإدارة، حسب الأصول والأعراف والقانون..

* وكفى.

* كتبنا في الأيام الفائتة ما فيه الكفاية عن عصام قدالة ومجموعة عصام قدالة..

* وعن حازم مصطفى ومجموعة حازم مصطفى..

* وعن لجنة سحب الثقة والمطلوب منها بالتحديد..

* وعن اللجنة العليا للحراك المريخي… سلبياتها وايجابياتها..

* وأمّنا على أن بعض (الأرزقية والمصلحجية)، هم سبب (قالوا وقلنا) التي فرقت الحبايب.. وولّدت الخلافات والصراعات بين بعض الإخوة والأحباب والأصحاب..

* وطلبنا من الأخوين قدالة وحازم؛ أن يعرضا علينا كتابيهما..

* ويطرحا برنامجيهما، لنقرر من فيهما الأفضل.. ونسانده في الإنتخابات القادمة..

* ولكن للأسف، ولا واحد فيهما عرض كتاباً.. أو طرح برنامجاً..

* كل الذي نابنا منهما ومن أنصارهما؛ بيانات مرقّمة..

* واتهامات مبهمة..

* وتخوينات آثمة..

* وتصريحات (خنفشارية)!!!

* ليصل بنا الحال بعد أن كنا نبحث في البداية عن سحب الثقة من المجلس الحالي، إلى أن نبحث عن اليحلنا من هذه البيانات والتصريحات والتخوينات..!!

* فيا سبحان الله…. طمعنا في حازم وقدالة أن يحلا لنا مشكلة الرئاسة، فحصل العكس، وأصبحا هما المشكلة التي نبحث لها عن حل!!

* حالتو دي لسه ما فيهم واحد بقى الرئيس..!!

* يا دوبك يفكر كلٌ منها في الترشح لمنصب الرئيس..

* عموماً……. الفيهو الخير لينا وللمريخ، نسأل الله أن يكرمنا به…

* ختاماً اطمئن الصفوة الأخيار، بأن كبارنا الأجلاء، بدأوا حراكاً منظماً وسط القاعدة الحمراء، لحسم الصراعات والخلافات وتوحيد الصفوف..

* ولأن التاريخ يشهد بأن كل الصراعات والخلافات التي نشأت في فترات سابقة، كان للكبار القدح المعلى في معالجتها.. فإن ثقتنا كبيرة في أن يوفقوا هذه المرة أيضأ في معالجة الصراعات الحالية.. وقطع دابر (الأكلة)، والمغرضين..

* ومن جانبنا في الإعلام والقروبات سنكون عوناً لهم.. لا وبالاً عليهم..

* ونجتهد بقدر ما نقدر، في أن نهيئ لهم المناخ الصالح الذي يعينهم على تحقيق مبتغاهم..

2

* حقيقة لا ندري لماذا يصر مجلس المريخ على العمل في جزيرة معزولة عن الإعلام وجماهيره…؟؟!!

* رمضان عجب.. محمد الرشيد ماذا فعل أو سيفعل بشأن التجديد لهما؟؟!!

* التدريبات والتمارين متى ستبدأ.. وأين؟؟

* باب العضوية.. التجديد والإكتساب.. متى يُفتح بعد أن عادت الحياة بحمد الله إلى طبيعتها، وتأكد أن لجنة الطوارئ سترفع الحظر غداً..؟؟!!

* ما التاريخ الافتراضي الذي حدده لإعادة الجمعية العمومية الأخيرة، لإجازة النظام الأساسي حسب توجيهات الاتحاد العام…؟؟؟!!

* متى ومتى وما وما…!!

* كلها أسئلة تدور في أذهان الصفوة الأخيار.. ويطمعون في أن يتكرم المجلس بالإجابة عليها ولا كتر خيرو.. لأنها من حقهم عليه..

3

* نصيحة لوجه الله لحازم وقدالة…..

* لو جمع بينكما إتصال هاتفي، إتفقتما فيه على التعاون في ما بينكما، لتقديم الدعم للمريخ في هذه المرحلة.. والمساعدة في حل بعض مشاكله المالية، فصدقاني ستكبر شخصية كل منكما في نفوسنا، ونقتنع بأن تفكيركما في رئاسة المريخ، نابع بالفعل من رغبة صادقة في خدمته.. لا خدمتكما..

* والعجب كمان لو تكفلتما معاً…. أكرر معاً … بملف التجديد لرمضان عجب ومحمد الرشيد عن طريق مجلس الإدارة، حسب الأصول والأعراف والقانون..

وكفى.