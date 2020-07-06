الهلال يعرض سفاري وأربعة مليار مقابل وضاح التبلدي

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن اتفاقا بين الهلال وهلال الابيض سيكتمل خلال الساعات المقبلة وذلك بتحويل مسار مدافع التبلدي للهلال الاب مقابل اربعة مليار جنيه الى جانب سفاري مدافع الهلال الشاب لاكمال صفقة انتقال مدافع منتخب السودان المتصارع عليه من القمة.

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