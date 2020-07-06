انقلاب؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*يحق لاي عضو جمعية ان يحدد موقفه من المجلس

*وان يتخذ مايراه مناسبا

*ولكن بالقانون

*وبكل وضوح

*فزمن الغتغته والدسديس انتهي

*لذا نجد ان اهل حراك سحب الثقة من حقهم اتخاذ هذا الموقف من المجلس طالما كانوا اعضاء جمعية عمومية

*ويتبعون القانون في مسعاهم

*ولكن

*حملت الاسافير قوائم لمجلس التسيير او التعيين المرتقب حال نجاح مسعي سحب الثقة

*ان صح ذلك حقو نقيف شوية

*اذا تعدت صلاحيات قادة الحراك محطة سحب الثقة الي محطة تكوين المجلس الخليفة

*فان هذا الحراك لايكون غير انقلاب

*يشيل حكومة ويأتي بحكومته

*ويجبرنا هذا الوضع لانتظار البيان الاول بعد مانتهري مارشات عسكرية تتخللها عبارة بعد قليل يذيع عليكم الرائد فلتكان بيان هام فترقبوه

*لانو اسقاط مجلس وتعيين مجلس بديل بمناصبه واختصاصاته يكون انقلاب

*فسلطة اسقاط حكومة وسلطة تعيين حكومة لاتجتمعان الا لانقلابي علي صهوة دبابة لايعترف بسلطة غير سلطته

*فان صح ماجاء بالاسافير

*لا املك الا ان اقول

*في زمن الغتغته والدسديس الانتهي لن ينجح اي انقلاب

*ومن يقوم بانقلاب في عهدنا هذا لايعدو ان يكون الا مجنونا

*ونصيحتي لمن يرغب في فرض وصايته علي المريخ وشعبه

*ان يبحث عن مضمار آخر تحري عليه خيوله الانقلابية

*لان ديمقراطية المريخ توفر مساحات شاسعه للرأي والرأي الآخر

*ولا تعترف بمن لايعترف بها

*اما قصة اختيار المجلس البجي بعد مجلس التطبيع

*دي فيها زيادة محلبية شوية

*فهل يظن بعضنا ان بعضنا ينقاد باللجام بهذه السهولة؟

*المهم

*شخصيا ماخايف من رمضان يفوتنا

*لان مواقف رمضان الماضية عند التجديد كانت مواقف تجبرنا علي احترام هذا الرمضان

*ولن ننسي اشكاليته مع بدايات هذا المجلس

*لما اكتشف انو عقدو اربعة سنوات والاتفاق تلاتة بس

*حكم رمضان عقله واتبع حبه وقبل بحلول المجلس التي انصفته بعدما كان مخموما في سنة كاملة

*زول زي ده مامنو خوف ولا عليهو خوف

*وبالمناسبة

*عالج هذا المجلس كثير من الاشكاليات المشابهه

*وسدد مقدمات عقود لاعبين استحقت الاداء بعد اقل من شهرين من توليه المسؤولية

*وعدل رواتب لاعبين من الفين في الشهر الي عشرة الف جنيه شهريا دون ان يلزمه عقد علي ذلك

*وتوالت المرتبات دون انقطاع

*وسدد متأخرات متراكمة لصالح آخرين

*القصص طويلة وكتيرة تحتاج لمساحة خاصة

*لازم نعرف بالتفصيل من يسدد رواتب اللاعبين والاجهزة الفنية وحوافز المباريات والترحيل للولايات والمعسكرات ورواتب العمال والموظفين وكهرباء الاستاد والنادي واستحقاقات اللاعبين المغادرين للكشف

*لازم نعرف ده كلو كم والبعملو منو طالما مجلس الفشل ده مابعملو

*لنا عودة

*لكن

*ان يكون حديث المدينة في المريخ دائرا بين طلب تأمين من جهة وامهال من الجهات المعنية للافصاح عن مقدم الطلب او اللجوء للقضاء

*فان المريخ في خطر

*لذا مرارا وتكرارا كنا ولسة بنقول

*منعول ابو الكيمان القسمتنا وطعنت قلوبنا وقستنا

*شتتنا وفرقتنا واتعستنا ما وحدتنا وفرحتنا

*ولسسسسة

*بنقول مريخاب اجمل كلمة تلمنا وخلونا من المسميات البتألمنا

*ايها الناس

*تتذكروا ميدان الثوار؟؟؟

*بتاع اسود البراري

*البشتنوا فيهو التاتشرات

*الميدان الرمي كلمة قوش بتاعت عسكرينا مابجري

*جري وخلي التاتشر مكوع حالتها سلمية

*اهل البراري الكفاية لو قفلوا الكباري

*اها الناس ديل

*اهل رفقة الرجعت البمبان

*مكرمين ابنهم وابن المريخ الكابتن أسامة السر الفنان

*يوم الجمعة من عصرا بدري بميدان ثوار البراري

*والدعوة لكل الثوار والرياضيين

*حضوركم يشرف الثورة وتتشرفون بزيارة ميدان الثوار

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*الشح برفع الاسعار علينا

*وعدم الرقابة اهان الناس وطلع عينا

*ومجرمو الحرب عايشين بيننا

*والاستغلاليون يبيعون ويشترون فينا

*ماممكن جالون الجاز بستمية يتباع لينا

*والجاز في الخلا برميل باغة بالحقنة معروض لينا

*قليل من الجهد كثير من الراحة لينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال لو كورونا مشت البجيب الجاز شنو؟؟؟؟

والي لقاء

سلك