انقلاب؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*يحق لاي عضو جمعية ان يحدد موقفه من المجلس
*وان يتخذ مايراه مناسبا
*ولكن بالقانون
*وبكل وضوح
*فزمن الغتغته والدسديس انتهي
*لذا نجد ان اهل حراك سحب الثقة من حقهم اتخاذ هذا الموقف من المجلس طالما كانوا اعضاء جمعية عمومية
*ويتبعون القانون في مسعاهم
*ولكن
*حملت الاسافير قوائم لمجلس التسيير او التعيين المرتقب حال نجاح مسعي سحب الثقة
*ان صح ذلك حقو نقيف شوية
*اذا تعدت صلاحيات قادة الحراك محطة سحب الثقة الي محطة تكوين المجلس الخليفة
*فان هذا الحراك لايكون غير انقلاب
*يشيل حكومة ويأتي بحكومته
*ويجبرنا هذا الوضع لانتظار البيان الاول بعد مانتهري مارشات عسكرية تتخللها عبارة بعد قليل يذيع عليكم الرائد فلتكان بيان هام فترقبوه
*لانو اسقاط مجلس وتعيين مجلس بديل بمناصبه واختصاصاته يكون انقلاب
*فسلطة اسقاط حكومة وسلطة تعيين حكومة لاتجتمعان الا لانقلابي علي صهوة دبابة لايعترف بسلطة غير سلطته
*فان صح ماجاء بالاسافير
*لا املك الا ان اقول
*في زمن الغتغته والدسديس الانتهي لن ينجح اي انقلاب
*ومن يقوم بانقلاب في عهدنا هذا لايعدو ان يكون الا مجنونا
*ونصيحتي لمن يرغب في فرض وصايته علي المريخ وشعبه
*ان يبحث عن مضمار آخر تحري عليه خيوله الانقلابية
*لان ديمقراطية المريخ توفر مساحات شاسعه للرأي والرأي الآخر
*ولا تعترف بمن لايعترف بها
*اما قصة اختيار المجلس البجي بعد مجلس التطبيع
*دي فيها زيادة محلبية شوية
*فهل يظن بعضنا ان بعضنا ينقاد باللجام بهذه السهولة؟
*المهم
*شخصيا ماخايف من رمضان يفوتنا
*لان مواقف رمضان الماضية عند التجديد كانت مواقف تجبرنا علي احترام هذا الرمضان
*ولن ننسي اشكاليته مع بدايات هذا المجلس
*لما اكتشف انو عقدو اربعة سنوات والاتفاق تلاتة بس
*حكم رمضان عقله واتبع حبه وقبل بحلول المجلس التي انصفته بعدما كان مخموما في سنة كاملة
*زول زي ده مامنو خوف ولا عليهو خوف
*وبالمناسبة
*عالج هذا المجلس كثير من الاشكاليات المشابهه
*وسدد مقدمات عقود لاعبين استحقت الاداء بعد اقل من شهرين من توليه المسؤولية
*وعدل رواتب لاعبين من الفين في الشهر الي عشرة الف جنيه شهريا دون ان يلزمه عقد علي ذلك
*وتوالت المرتبات دون انقطاع
*وسدد متأخرات متراكمة لصالح آخرين
*القصص طويلة وكتيرة تحتاج لمساحة خاصة
*لازم نعرف بالتفصيل من يسدد رواتب اللاعبين والاجهزة الفنية وحوافز المباريات والترحيل للولايات والمعسكرات ورواتب العمال والموظفين وكهرباء الاستاد والنادي واستحقاقات اللاعبين المغادرين للكشف
*لازم نعرف ده كلو كم والبعملو منو طالما مجلس الفشل ده مابعملو
*لنا عودة
*لكن
*ان يكون حديث المدينة في المريخ دائرا بين طلب تأمين من جهة وامهال من الجهات المعنية للافصاح عن مقدم الطلب او اللجوء للقضاء
*فان المريخ في خطر
*لذا مرارا وتكرارا كنا ولسة بنقول
*منعول ابو الكيمان القسمتنا وطعنت قلوبنا وقستنا
*شتتنا وفرقتنا واتعستنا ما وحدتنا وفرحتنا
*ولسسسسة
*بنقول مريخاب اجمل كلمة تلمنا وخلونا من المسميات البتألمنا
*ايها الناس
*تتذكروا ميدان الثوار؟؟؟
*بتاع اسود البراري
*البشتنوا فيهو التاتشرات
*الميدان الرمي كلمة قوش بتاعت عسكرينا مابجري
*جري وخلي التاتشر مكوع حالتها سلمية
*اهل البراري الكفاية لو قفلوا الكباري
*اها الناس ديل
*اهل رفقة الرجعت البمبان
*مكرمين ابنهم وابن المريخ الكابتن أسامة السر الفنان
*يوم الجمعة من عصرا بدري بميدان ثوار البراري
*والدعوة لكل الثوار والرياضيين
*حضوركم يشرف الثورة وتتشرفون بزيارة ميدان الثوار
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*الشح برفع الاسعار علينا
*وعدم الرقابة اهان الناس وطلع عينا
*ومجرمو الحرب عايشين بيننا
*والاستغلاليون يبيعون ويشترون فينا
*ماممكن جالون الجاز بستمية يتباع لينا
*والجاز في الخلا برميل باغة بالحقنة معروض لينا
*قليل من الجهد كثير من الراحة لينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال لو كورونا مشت البجيب الجاز شنو؟؟؟؟
والي لقاء
سلك
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