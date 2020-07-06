إعتصام نيرتتي… ( القطعة النظيفة) تريد العيش في سلام!!

نيرتتي تعني بلغة الفور “القطعة المغسولة والنظيفة الخالصة تشبيها لنظافة المكان وروعته”، جذبت المدينة ذات الطبيعة الخلابة أنظار السودانيين والعالم أجمع بالاعتصام السلمي لأهل المنطقة الذين يريدون لمنطقتهم أن تكون مغسولة ونظيفة من الدماء والتفلتات، يريدون العيش في سلام لفلاحة وزراعة أراضيهم.

الاعتصام دفع رئيس الوزراء إلى إرسال وفد اتحادي أمس إلى المنطقة يقوده عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ويضم وزراء العدل والثقافة والإعلام والعمل والرعاية الاجتماعية للجلوس للمعتصمين وتنفيذ مطالبهم.

مطالب نيرتتي

طالب المعتصمون من أهالي نيرتتي أمام المحلية في اعتصامهم الذي بدأ يوم الثامن والعشرين من يونيو الماضي بإقالة المدير التنفيذي للمحلية، مدير الشرطة، مدير الاستخبارات العسكرية، قائد قوات الدعم السريع وقائد المنطقة العسكرية.

نيرتتي من أكبر مدن محلية غرب الجبل التابعة لولاية وسط دارفور بغرب البلاد من بين ولايات دارفور الـخمس تحدها شمالاً ولاية شمال دارفور، وشرقاً ولاية جنوب دارفور وفي الشمال الغربي ولاية غرب دارفور .

وتعود كلمة نيرتتي في الأصل لكلمة (نيرتا تيو) ولكن اللفظ الغالب هو نيرتا تيي بلغة الفور ويقصد بها القطعة المغسولة والنظيفة الخالصة تشبيهاً لنظافة المكان وروعته…

قال عدد من المعتصمين من نيرتتي لـ(السوداني) إن اعتصامهم يعود إلى عدة أسباب منها كثرة اعتداء المليشيات والقتل والنهب وحوادث الاغتصاب وعدم تمكنهم من الزراعة وأن مطالبهم تركزت في إيقاف الدراجات النارية (المواتر) في المحلية وجمع السلاح غير المقنن، وحماية الموسم الزراعي الذي بدأ فعلياً والمزارعون الآن محرومون من الزراعة بسبب المليشيات، القبض على الجناة الذين تم فتح بلاغات ضدهم وتقديمهم للعدالة وفتح المسارات والسواني لتجاوز الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين.

وحذر الفاضل آدم المشهور بـ(كايا) رئيس تجمع قوى الهامش السوداني بولاية جنوب دارفور الذي وصل إلى نيرتتي برفقة عدد من الشباب الحكومة الانتقالية من تجاهل مطالب أهالي نيرتتي المشروعة. ودعا مجلسي السيادة والوزراء للذهاب إلى ساحة الاعتصام والاستماع للمعتصمين. ولفت كايا في حديث لـ (السوداني) إلى أن تجاهل أهالي نيرتتي يعد تجاهلاً لثورة ديسمبر المجيدة مطالباً كل تنسيقيات لجان المقاومة بدارفور والسودان لتسيير مواكب مليونية تضامناً مع أهالي نيرتتي كما دعا كل التنسيقيات بولاية وسط دارفور زالنجى للتوجه إلى ساحة الاعتصام في نيرتتي الصمود وطالب تجمع المهنيين والقوى الثورية للوجود هناك كما دعا الحكومة الانتقالية للإسراع في تكملة ملف السلام العادل والشامل.

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وطالب الحكومة الانتقالية بتوفير الأمن وجمع السلاح من أيدي المليشيات والإسراع في تحقيق السلام العادل والشامل ودعا الشعب السوداني بأن يجعل من نيرتتي فرصة للوحدة الوطنية ورتق النسيج الاجتماعي وبناء الوحدة الوطنية. وناشد كايا جميع النظار وخاصة ناظر عموم البني هلبة وناظر عموم التعايشة والرزيقات والهبانية لزيارة ميدان الاعتصام ومؤازرة أهلهم في نيرتتي التي وصفها بأنها مدينة الصمود.

ودعا السلطان أحمد حسين أيوب علي دينار سلطان عموم دارفور الحكومة الانتقالية إلى المسارعة في تنفيذ المطالب المشروعة لأهالي منطقة نيرتتي وتابع (الاعتداءات الغاشمة والمتكررة لا تزيد أهل دارفور إلا تمسكاً بحقوقهم التاريخية مهما تكالب الأعداء وناصرهم المأجورون) داعيا أهالي دارفور إلى المسارعة في مساندة المعتصمين لعدالة قضيتهم وسلمية المطالبة وهو اعتصام سلمي مشروع من أجل الأرض والعرض لاسيما بعد تكرار الاعتداءات التي وصفها بالغاشمة.

ووقف النشطاء بمعسكري أبوجا وأبو شوك (نيفاشا) بولاية شمال دارفور وقفة تضامنية أمس السبت تضامناً مع ثوار اعتصام نيرتتي وحقوقهم المشروعة.

ودعت مبادرة (لا لقهر النساء) جميع عضويتها وجماهير الشعب السوداني في المدن والأرياف للمشاركة في الوقفة التضامنية مع اعتصام نيرتتي كلاً في موقعه مع الالتزام بالبروتوكول الصحي والاحترازات الصحية في الخرطوم اليوم الأحد في الساعة الواحدة بتوقيت الثورة أمام مجلس الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أن مطالب أهالي نيرتتي بولاية وسط دارفور عادلة ومستحقة منوهاً إلى أنه وجه وفداً اتحادياً لزيارة نيرتتي واللقاء بالمعتصمين وتابع (ننحني تقديراً واحتراماً للشكل الحضاري للإعتصام والتعبير السلمي المستمر) فيما سيصل إلى نيرتتي اليوم الأحد وفد اتحادي من مجلسي السيادة والوزراء من الخرطوم لمخاطبة اعتصام نيرتتي ومعرفة مطالب المواطنين والوقوف على مشاكلهم ميدانياً.

وأشار الصحفي جعفر النجيب إلى أن إيقاع الحكومة الانتقالية البطيء للتجاوب مع الأحداث الساخنة والملحة يهدد السلم والأمن الاجتماعي لكل السودانيين فيما طالب المنسق باسم لجان المقاومة من داخل الاعتصام بنيرتتي في الفيس بوك وفد الحكومة الانتقالية القادم إلى نيرتتي بتسليم المتهمين الثلاثة (البشير وهارون وعبدالرحيم) للمحكمة الجنائية، ومن ثم الحضور إلى نيرتتي والأفضل لهم متابعة الاعتصام عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

محجوب حسون

صحيفة السوداني