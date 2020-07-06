وصول حزمة المساعدات الطبية من جمهورية أذربيجان لمجابهة كورونا

التاريخ: 06-يوليو-2020
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وصلت مطار الخرطوم بطائرة خاصة امس حزمة المساعدات الطبية من جمهورية أذربيجان، تحتوي علي مستلزمات ومعينات طبية لمكافحة انتشار جائحة كوفيد -١٩ المستجد بالسودان.
وأفادت وزارة الخارجية بحسب صحيفة الوطن، أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، والممتدة لأكثر من ٢٧ عاما، والتي توطدت بصورة أعمق عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة.
الجدير بالذكر ان مواقف جمهورية أذربيجان ظلت داعمة ومساندة للحكومة الانتقالية، ومن خلال ترؤسها لحركة عدم الانحياز، حيث عبر رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز فخامة السيد الهام علييف، في أكثر من مناسبة، ومن خلال اللقاءات مع قيادة البلاد،عبر عن دعمه واستعداده لمرافقة الحكومة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجهها خلال المرحلة القادمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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