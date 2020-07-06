رئيس إتحاد الكرة السابق يفاجيء الجميع ويعلن ترشحه بديلا لـ (شداد)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن رئيس الاتحاد العام الاسبق الباشمهندس عمر البكري ابو حرازعن رغبته في خوض انتخابات اتحاد الكرة السوداني القادمه في العام2021 وعلم (الموقع ) ان ابو حراز والذي سبق له ان ترأس اتحاد الكرة مع مجدي شمس الدين ودكتور معتصم جعفر بدأ فعليا في الاتصال مع بعض الاتحادات المحلية من اجل الوقوف معه وترشيحه في منصب الرئاسة واشارت مصادر مقربه من ابو حراز انه وجد تاييد كبير من اتحادات محليه في عددمن مناطق السودان وشغل ابو حراز منصب رئيس اتحاد شرق ووسط أفريقيا “سيكافا” في العام 1998.

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