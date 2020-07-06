كسلا ..قاتل يفصل راس ضحيته عن الجسد ويضعها في شنطة و (يهلل) انا عيسي قتلت المسيح الدجال

استيقظت مدنية كسلا فجر امس (الأحد) على وقع جريمة قتل نكراء راح ضحيتها شاب في ربيع العمر ولم يكتفي الجاني بقتل ضحيته فقط بل قام بفصل رأس الضحية عن الجسد وتشويهها . مستعملا آلة حادة تشبه المدية ووضع الجاني راس ضحيته داخل حقيبة وظل (يهلل )باعالي صوته انا عيسي قتل المسيح الدجال، قبل أن يتم اعتقاله من طرف شرطة السوق الشعبي والمواطنين .

وتشير المعلومات التي تحصلت عليها مصادر عالية الثقة أن الضحية البالغ من العمر ٢٢ سنة، تم العثور على جثته المشوهة في الساعات الأولى من صباح قبالة أحد الفنادق المطلة على نقطة عبور السوق الشعبي وشاهد المواطنين الجاني ملطخ بالدماء وبجواره جثة مفصوله الرأس ويحمل بيده شنطة تسيل منها الدماء وظل يصرخ بصورة هستيريا مرددا عبارة انا عيسى قتلت المسيح الدجال. ولفتت صرخاته العالية انتباه المواطنين الذين اقشعرت ابدانهم من هول المنظر المأساوي المفزع وعملوا علي محاصرة الجاني وقام أحد المواطنين بضربه بقطعة خشبية علي ظهر وعندما استدار لمهاجمة المواطن قامت الشرطة بالقاء القبض عليه وتحويل الجثة الى مستودع الأموات (المشرحة). لاخضاعها للتشريح فيما تم إيداع الجاني البالغ من العمر ٢٣ سنة في مركز الشرطة.

وبحسب المعلومات التي استقتها صحيفة السوداني الدولية من مصادر مطلعة فإن الخلافات بدأت بين الجاني والضحية أثناء تواجدهم داخل أحد الفنادق الذي قضوا ليلتهم فيه ومعهم ثلاثة آخرين تربطهم صله قرابة واضاف أحد رفقا الضحية والجاني بانهم قدموا من مناطق الذهب بشمال السودان وكانوا في طريق عودتهم الي مدنية سنار مسقط رأسهم واضاف شاهد العيان بأن الجاني لم تظهر عليه حالات غير طبيعة طيلة تواجدتهم في مناطق الذهب ووصولهم كسلا و دخولهم الفندق وتابع أن الجاني خرج من الفندق وعاد اليه وفي الساعات الأولي من الصباح قام الجاني بسرقة السكين خاصة المجني عليه أثناء نومه وعندما شعر المجني عليه قام بملاحقته خارج الفندق وحينها دار بينهم نقاش وسدد الجاني ( م أ ) عدة طعنات للمجني عليه (مؤيد) وسقط علي أثرها . ولم يكتفي الجاني بما قام به من طعن بل سارع إلى فصل راس ضحيته من الجسد بواسطة (سكين ) واحضر. حقيبته وقام بوضع الرأس فيها وعلى اثر ذلك انتابته حالة هستيريا وظل يدور حول الجثة ويردد باعلي صوته انا عيسي قتلت المسيح الدجال .

وفي أقواله للسلطات عن أسباب دوافع ارتكاب الجريمة البشعة إذ اتهم الجاني القتيل بالنظر إليه فيما استبعد زملائه بأن تكون النظرات بحسب ادعاء الجاني سببا في اقدام الجاني على قتل ضحيته بهذه البشاعة . فيما تم إبلاغ ذوي المجني عليه لاستلام الجثة.