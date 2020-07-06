الوفد الاتحادي بنيرتتي يستجيب لمطالب المعتصمين وتوافق تام حولها

توصل الوفد الاتحادي برئاسة الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالى الي توافق مع لجنة إعتصام نيرتتي بشأن المطالب التي رفعها المعتصمون وإستجاب للكثير منها حيث تم الاتفاق على تكوين قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة لجمع السلاح وحسم التفلتات الأمنية وتأمين الموسم الزراعي.

كما تم الاتفاق أيضا على تنظيم التعدين الاهلي ليكون تحت إشراف الشركة السودانية للموارد المعدنية ودعم مبادرة التعايش السلمي بمحلية غرب جبل مرة .

وفي هذا الصدد أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو بحسب سونا، عن تبرعه بمليار جنيه لدعم هذه المبادرة.

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وتوافق الطرفان أيضا على إنشاء محكمة عامة بنيرتتي خاصة وان هناك ٣ وكلاء نيابة في طريقهم للمحلية وذلك في إطار تعزيز سيادة حكم القانون.

وفيما يخص قضايا الأرض والحواكير قدم عضو مجلس السيادة الانتقالى محمد حسن التعايشي تنويرا حول ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات جوبا بشأن هذه القضية حيث تم التوافق على انشاء مفوضية للأراضي في دارفور ومحاكمة خاصة بها.

وكذلك تم الاتفاق أيضا على منع القطع الجائر للاشجار والحفاظ على البيئة وإصدار توجيهات صارمة للقوات النظامية بعدم العمل في هذا الصدد.

أما بشأن تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى بالمحلية فقد ذكر التعايشي ان هذه المشروعات سيتم تنفيذها ضمن مشروع تنمية وإعادة اعمار دارفور الذي تم التوافق عليه خلال مفاوضات السلام بجوبا.

الخرطوم: (كوش ني