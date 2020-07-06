المخلوع يرفض التعامل مع النيابة في قضية نثرياته الشهرية

حققت أمس نيابة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بمقرها بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، مع الرئيس المخلوع عمر البشير، في بلاغ دون في مواجهته تحت المادة 2/177، بشأن مبلغ 20 مليون دولار، كان يتقاضاها كنثرية شهرية.

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وأبلغت مصادر بحسب صحيفة الجريدة، أن البشير رفض الإدلاء بأي معلومات ولم يكن متعاونا مع النيابة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)