عاجل.. تحرك هام من الخرطوم بشأن مفاوضات سد النهضة

الإثنين 6 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تواصلت مفاوضات سد النهضة الاثيوبي بلقاء بين الجانب السوداني وفريق المراقبين المعزز من قبل الاتحاد الافريقي بمشاركة الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية



وقالت وزارة الموارد المائية والرى السودانية، أن السودان قدم أمس شرحا لوجهات نظره والمحطات الرئيسية للمفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر اثيوبيا منذ عام 2011.

كما قدم الوفد السوداني شرحا لأثر السد على السودان والدول الاخرى وفق الدراسات السودانية في هذا المجال، كما تم عرض النقاط الفنية المحدودة المختلف عليها والتي يمكن تجاوزها بالتفاوض اضافة للقضايا القانونية المعلقة ومقترحات السودان المنصفة والمتوازنة لحل كافة القضايا الفنية والقانونية العالقة.

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واجاب الجانب السوداني على العديد من الاسئلة والاستفسارات التي طرحها المراقبون.

هذا وستتواصل المفاوضات اليوم باجتماع يضم المراقبين ووفود الدول الثلاثة.

وكان المراقبون قد اجتمعوا بوفدي كل من مصر واثيوبيا كل على حدة في وقت سابق.