تفاصيل مثول البشير أمام النيابة إزالة التمكين…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حققت أمس نيابة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بمقرها بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، مع الرئيس المخلوع عمر البشير، في بلاغ دون في مواجهته تحت المادة 2/177، بشأن مبلغ 20 مليون دولار، كان يتقاضاها كنثرية شهرية، وأبلغت مصادر أن البشير رفض الإدلاء بأي معلومات ولم يكن متعاونا مع النيابة. المادة السابقة إقالة عادل بشائر المدير العام لقوات الشرطة….

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