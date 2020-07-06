إقالة عادل بشائر المدير العام لقوات الشرطة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر، ونائبه الفريق عثمان محمد يونس، من منصبيهما.

وأفاد بيان، صادر عن مجلس الوزراء، أمس بأن رئيس مجلس الوزراء ” أصدر قرارا بإعفاء الفريق أول شرطة عادل محمد احمد بشائر من منصب مدير عام قوات الشرطة وتعيين الفريق شرطة عزالدين الشيخ على بدلاً عنه”.

وصدر قرار آخر قضى بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام قوات الشرطة.

وغرد حمدوك على مناصته في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا قرارات الإقالة. المادة السابقة حمدوك وماذا بعد ؟.. بقلم صباح محمد الحسن المقالة القادمة تفاصيل مثول البشير أمام النيابة إزالة التمكين…

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