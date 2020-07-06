مزارعو الرهد يشتكون من العطش ويطالبون بتعيين نائب مدير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
طالب عدد من المزارعين بمشروع الرهد الزراعي بتعيين نائب لمدير الإدارة الزراعية بالمشروع مؤهل وملم بالظروف المحيطة بالمزارعين واشتكوا في الوقت ذاته من إستمرار معاناتهم منذ بداية الموسم الصيفي بسبب العطش وارجعوا ذلك لتغيب مدير المشروع الحالي بسبب مرضه.
وقال المزارعون في حديثهم بحسب صحيفة الجريدة أمس: “غاب المدير الزراعي بسبب المرض ولم نجد بديل يسد الفرقة ” وشددوا على ضرورة توجه الدولة نحو الزراعة وجعلها من أولى اولوياتها و تسخير كافة الامكانات وقطعوا بمقدرتهم لاعادة السودان لمكانه الطبيعي اقتصاديا.
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