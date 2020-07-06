علي أكبر صالحي يقدم إيضاحات بشأن حادثة مفاعل “نطنز” النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أکد رئیس منظمة الطاقة الذریة الإيرانية، علي أکبر صالحي، أن “سیناریوهات مختلفة لحادث نطنز قید التحقیق وسنعلن النتائج المؤکدة قریبا”.

وقال صالحی: “قامت فرق من خبراء مختلف وحدات الأمن والاستخبارات بالتحقیق فی کافة الجوانب وقد حدد المجلس الأعلی للأمن القومي سبب الحادث، ولكن لم یتم الإعلان عنه لأسباب أمنیة”، وذلك حسب وكالة “إسنا” الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة بالبرلمان الإيراني أبوالفضل عمویی إن “صالحي قدم إیضاحات فی جلسة أمس الأحد بشأن حادث نطنز وتطرق إلی تعاون إیران مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة في الفترات الماضیة”، موضحا أنه للأسف في القرار الأخیر لمجلس الحكام تم الاستناد إلی مزاعم جهاز التجسس للكيان الصهیونی في طلب وصول الوکالة إلی مواقع وأن هذا النهج هو محط انتقادنا”.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أعلن عن “إتخاذ القرارات اللازمة لإعادة بناء الجملون الذي تضرر بموقع نطنز النووي”.