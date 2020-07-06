الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا بغزة بذريعة إطلاق صواريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت مقاتلات للاحتلال الإسرائيلي، غارات على غزة، بعد ساعات، من إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات ما يعرف بالغلاف، وحديث جيش الاحتلال عن رصد انطلاق صاروخين من القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال قصف مرصدا للمقاومة شرق حي الزيتون شرقي غزة، بالإضافة إلى استهداف أرض زراعية بصاروخ واحد.

وأضافت إن مقاتلات الاحتلال، استهدفت نقطة لقوات الضباط الميداني للشرطة، شرق حي التفاح

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت: إن صافرات إنذار انطلقت مساء اليوم الأحد، في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق صاروخين من القطاع.

من جانبه زعم المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين، من القطاع، تجاه المستوطنات.

وأفادت مصادر عبرية، بسماع دوي انفجار في محيط كيبوتس “علوميم” بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة.

عربي21