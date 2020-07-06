اوروبا تخذل حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تفجرت ثورة الشعب السوداني واطاحت بالطاغية وحكمه الفاشى الفاسد ودخلت البلد مرحلة جديدة توقع لها الكثيرون وخاصة التحالف الحاكم وفى مقدمتهم قوى اليسار والناشطين القادمين من الغرب الذين تولوا مناصب قيادية فى الحكومة واصبحت ادارة البلد تحت ايديهم ، توقع هؤلاء ان يفتح لهم الغرب ذراعيه ويساعدهم فى حل مشاكلهم فورا وإن يتحسن وضع الناس ويعمهم الرخاء ويغدق الاصدقاء على البلد خيراتهم وتتحول حياة الناس الى رخاء ونعيم ، لكن وبكل اسف لم يتحقق أى شيئ من هذه التوقعات التى بينت سطحية من كانوا يقولون بها ، وتكشفت الحقائق للناس وعلموا ان الحكومة ليست مدركة لقواعد اللعبة فى الداخل ولا تعرف كيفية التعامل مع الخارج ، وقد شعرت الحكومة بخيبة امل كبرى فى اصدقائها الاقليميين والدوليين اذ لم تفلح جهود الحكومة فى جعل السعودية والامارات تتوسطان لها عند البيت الأبيض ليرفع العقوبات عنها على الرغم من استمرار الجيش السودانى فى القتال باليمن ضمن التحالف السعودى ، وبعد هذه الخيبة الكبرى لحكومة حمدوك جاءتها خيبة اخرى اكبر واعظم اثرا عليها واصعب خاصة على اولئك المؤملين فى اوروبا المنتظرين منها خيرا وهم لم يتصوروا قط ان تتاخر اوروبا فى مساعدة الحكومة والتوسط لها عند الادارة الامريكية حتى ترفع عنها العقوبات لكن الصدمة الكبرى تمثلت فى إعلان أوربا انها لن تستطيع بذل المزيد من الجهود لرفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للارهاب ، مبررة ذلك بأنها فعلت كل ما تستطيع.

انه موقف يعكس خذلان أوربا للسودان فهل ياترى ما زال هناك مغفل ساذج ينتظر خيرا من اوروبا ؟ نتمنى ان ينتبه حكامنا لذلك ويتركوا التعويل على من لايرجى منه .