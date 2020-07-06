امريكا من الهيبة إلى الخيبة .. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365 :

عندما كان العالم مقسما بين محورين (الشرق والغرب أو الراسمالية والشيوعية ) كانت الولايات المتحدة الامريكية تمثل قيادة المعسكر الغربى وتعتبر يومها احدى القوتين العظمتين الى جانب الاتحاد السوفيتى( قبل ان يتفكك وينهار ببروسترويكا غورباتشوف ) اللتين تقتسمان السيطرة على العالم ونفوذ كل واحدة منهما واضح فى منطقة سيطرتها ، والاوضح فى تلك الحقبة كانت الحرب الباردة التى طال اوانها حتى رأينا اثارها واضحة بل انعكست على العالم أجمع وبالذات تلك الدول التى كانت مسرحا للصراع ، وعاش الناس رعبا من مواجهة نووية محتملة بين القوتين العظمتين ، وهى وإن كانت فرضية ضعيفة الا انها كانت مخيفة جدا خاصة وان الخطر النانج عنها كبير جدا واثاره ستعم مناطق كثيرة ولمدة طويلة وتدفع الثمن اجيال قادمة امراضا وتشوهات وبلاء وليس الجيل الذى تقع فى عهده المعركة فحسب وما اثار قنبلتى هيروشيما وناجازاكى ببعيدة عن الاذهان.

اميركا كانت تمثل راس الرمح فى التصدى للمعسكر الشرقى ويقف الكثيرون فى العالم صاغرين أمام قوة اميركا يهابونها ويعملون الف حساب لها وقد رأينا الدول الكبرى فى العالم كدول اوروبا الغربية تخشى من اجتياح الروس لها وتعقد الاتفاقيات مع أميركا لتوفر لها الحماية والقواعد العسكرية الأمريكية تنتشر فى بعض المناطق من اوروبا لتشهد على قوة امريكا وسطونها وضعف الاخرين امامها وخوفهم منها .

وبنهاية هذه الحقبة وبداية تآكل السيطرة الأمريكية فى العديد من المناطق ، وتزامن ذلك مع صعود قوى اخرى ظهر تغير كبير فى الخارطة الدولية فهذه روسيا تعود للساحة ندا قويا لامريكا تقف فى وجهها وتعارضها بل تهددها كما حدث فى سوريا مثلا ، واضافة الى روسيا هذه الصين وايران وفنزويلا وكوبا

يعترضون على اميركا ويرفضون الانصياع لها ، وقد رأينا الصراع الامريكى الايرانى يأخذ بعدا غير متوقع فتزلزل الصواريخ الايرانية قاعدة عين الاسد الامريكية فى العراق ، ويبتلع ترامب الضربة ويمتص اثارها لكن إيران تلاحقه فى محيطه وجغرافيته السياسية القريبة منه فتحط سفنها فى فنزويلا متحدية الحصار محولة الهيبة الأمريكية الى خيبة شهد عليها كل العالم .

ونجد الصين جاهزة تلعب باسلوب ضاغط

محكم وهى تسعى بثبات الى ملئ أى فراغ

يحدث بخروج اميركا من اى ساحة كانت تتسيدها فسوريا مثلا لم تسقط رغم الجهود الخرافية الغير مسبوقة لامريكا وحلفائها لاسقاط سوريا وهاهم يقرون بفشلهم ويعلمون انه لا موطئ قدم لهم فيها بتاتا ويعلمون ان غرماءهم الروس والايرانيين والصينيين جاهزون للظفر باعمار سوريا وهذه

خيبة اخرى من خيبات اميركا المتجددة.

وهاهم الروس يحوّلوا التهديد إلى فرصة، ليشكّلوا قوة دولية لا يستطيع الغرب زحزحتها من سوريا، وحجزت لها مكانًا في النظام الدولي الجديد.

انها الخيبات التى تعيشها اميركا خيبة بعد خيبة بعد ان خرجت من مرحلة الهيبة.