الفتنة المنتنة تطرق ابواب حلفا الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ما بال الفتنة كل مرة تطل من احدى مدننا ، وما ان نسمع بمشكلة بين بعض أفراد المجتمع ويسعى الناس لحلها وتتعهد كل جهة ان لاتتكرر المشكلة فى نفس المنطقة او فى منطقة اخرى ، إلا وتتجدد فى مكان آخر . وبكل اسف ظلت المشاكل نفسها تتنتقل من منطقة الى اخرى ، فبعد بورتسودان وكسلا ونيالا وكادوقلى وغيرها من مدننا هاهى مدينة حلفا الجديدة تنضم الى ركب المدن الموبوءة بالفتنة والاقتتال ففى الخبر ان مدينة حلفا الجديدة شهدت يوم السبت، اشتباكات قبلية عنيفة، أوقعت عديد من الاصابات كما احرقت منازل في سياق صراع متجدد بين قبيلتي النوبة والبني عامر.

وقال بيان، صادر عن حزب مؤتمر البجا – بحسب سودان تربيون :

“يدين حزب مؤتمر البجا ويستنكر أحداث حلفا الجديدة، التي اندلعت بين مكوني النوبة والبني عامر، على إثر خلاف شخصي بين فردين، وسرعان ما سعى دعاة الفتنة إلى تحويله إلى صراع قبلي، أصيب فيه شخصان من القبيلتين بجراح، وأشعلت النيران في بعض المساكن”.

وتابع: البيان “نحن نعتبر ذلك من باب الرخوة الأمنية لحكومة الولاية ونحملها كامل مسؤولية أمن وسلامة أهلنا بين المكونين، وضرورة اعتقال رؤوس الفتنة وتقديمهم للعدالة قبل أن تتوسع وتضيع فيها الأرواح”.

ودعا البيان، الإدارات الأهلية لقبيلتي “النوبة” و”البني عامر”، إلى التدخل السريع وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والسلام والإنسانية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السودانية، حول الاقتتال القبلي الجديد.

انها الفتنة القديمة المتجددة المنتنة التى لايمكن القبول بها تنتقل من مدينة لاخرى ، ويلزم القول هنا وبوضوح ان الحكومة المركزية وحكومة الولاية مسؤولتان عن هذا الذى يجرى ولابد من وضع حد له ومنع تكراره

بشكل قاطع لا فى هذه المدن التى شهدت أحداث الفتنة ولا غيرها من مدننا الاخرى التى أصبحت ليست بمأمن من الاصابة بهذا الوباء .