“إزالة التمكين”: استرداد شركات و224 قطعة تجارية من محمد على الأمين...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، عن استرداد شركات و224 قطعة تجارية من محمد علي الأمين. كما اعلنت اللجنة في مؤتمرها الصحفي مساء الأحد (5 يوليو 2020م)، عن استرداد جميع أسهم شركة إطعام للاستثمار المحدودة. وأوضح عضو اللجنة وجدي صالح أن الشركة تحولت من إطعام الفقراء إلى الاستثمار، وحصد الأموال بنهم غريب.

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