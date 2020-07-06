الخليج 365 : طالبت الغرفة القومية للمصدرين وزارة التجارة بأن تقوم بدورها في تسهيل حركة الصادر وتوفير المناخ الملائم للعمل ووجه أمين مال غرفة المصدرين ابراهيم أبوبكر انتقادات عنيفة لوزارة التجارة والصناعة لوضعها تعقيدات مستحدثة في استخراج عقودات الصادر بوزارة التجارة تتمثل في فحص العقودات وتعطيل عمل شركات الصادر لأيام وأسابيع بواسطة مباحث التموين وأضاف ( الصادر يعتبر تجارة خارجية ولا علاقة له بمباحث التموين). وأستنكر ابراهيم بشدة منظر صفوف المصدرين امام وزارة التجارة لاستخراج عقودات الصادر. وقال (هذه سابقة خطيرة وتعتبر اول سابقة في تاريخ قطاع الصادر مع العلم ان العلاقة مابين الوزارة والغرفة علاقة تكاملية ) وحذر الصديق من تاثير إجراءات الوزارة على انسياب حركة الصادرات و تاخير وصول عائد الصادر لمقابلة احتياجات البلاد من السلع الضرورية وزيادة في معاناة المواطن بصورة غير مباشرة .

وتسأل أمين مال غرفة المصدرين الي متي تستمر معاناة قطاع الصادر؟ معددا في حديثه حجم التعقيدات الكبيرة في شتي المراحل المرتبطة بالجهات الحكومية تحديدا ابتداءا من استخراج عقد الصادر وصولا الي ميناء بورتسودان وتكدس البضائع بها وتحمل المصدرين ارضيات باهظة بمليارات الجنيهات نتيجة تاخير الشحن بسبب ضعف الات المناولة والكرينات الرافعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغرفة القومية للمصدرين تتهم وزارة الصناعة تعطل عمل شركات الصادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.