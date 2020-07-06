لدى لقائه اعيان نيرتتي..دقلو يخصص 100 عربة لجمع السلاح بغرب جبل...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الفريق عبدالرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع عضو الوفد الاتحادي الزائر لمنطقة نيرتتي عن تخصيص ١٠٠ عربة للمساهمة في حفظ الأمن وجمع السلاح وتأمين الموسم الزراعي في محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور.

وتعهد دقلو لدى مخاطبته امس الاحد لقاء أعيان منطقة نيرتتي بملاحقة المجرمين والمتفلتين والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة حتى يلقوا جزاءهم مشيرا الي المعاناة التي يواجهها المواطنين جراء الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المتفلتين، داعياً مواطني محلية غرب جبل مرة للتعاون مع القوة المشتركة الخاصة بجمع السلاح بالبلاغات الصادقة حتى تتمكن هذه القوة من الاضطلاع بدورها في تعزيز الأمن والاستقرار في المحلية والاسهام في تأمين الموسم الزراعي ومحاربة الظواهر السالبة .

وجدد دقلو عزم الدعم السريع على حماية ثورة ديسمبر المجيدة وتأمينها حتى تصل إلى غاياتها المتمثلة في الانتقال إلى التحول الديمقراطي منوهاَ الي مساهمات قوات الدعم السريع في إنجاح ثورة التغيير في البلاد بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري.

يذكر أن القوة المشتركة تضم القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة.