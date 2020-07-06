قيادي اتحادي: حكومة الفترة الانتقالية تدور في دائرة مفرغة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب المحلل السياسي والقيادي بالحزب الاتحادي الاصل يس عمر حمزة باعفاء كافة وزراء حكومة حمدوك الذين كانوا سبباً في فشل الفترة الانتقالية ، وقال حمزة انهم (علة ) حقيقية ادت الى فشل الحكومة وذلك بتطبيق سياسات خاطئة في كافة المجالات الخدمية والاقتصادية والصحية وقادوا البلاد نحو نفق مظلم .

واشار حمزة الي ان الطريقة التي جاء بها وزراء حمدوك كانت عن طريق المحاصصات الحزبية وهي طريقة مرفوضة من الأساس ، لذا وجب على القائمين على الامر تغيير الوزراء وان يكون التغيير مبني على الكفاءات، وقال ان الفترة الانتقالية تحتاج إلى حكومة كفاءات مستقلة بعيدا عن الاحزاب والتحزب وهذا هو الضامن الحقيقي لنجاح الفترة الانتقالية ، واضاف حمزة علي الاحزاب ان تتفرغ لبناء القواعد الحزبية .

وجزم حمزه ان حكومة الفترة الانتقالية تدور في دائرة مفرغة، وذلك بسبب جملة من الاخطاء التي ارتكبها وزراء حمدوك في هذه الفترة دون خطط وسياسات ورؤي واضحة تسهم في بناء الوطن وتصحيح المسارات ناهيك عن تداخل الاختصاصات وتطبيق ساسة مبدأ ( مسرح الرجل الواحد ) في اتخاذ القرارات وتطبيق السياسات والالتزامات والوعود ، بالاضافة الي ان وزراء حمدوك بعيدين كل البعد عن طبيعة السودان كلهم جاءوا من دول اجنبية وقضوا معظم سنوات حياتهم خارج البلاد لا يعرفون شيئا عن السودان ولا تركيبته الجغرافية ولا السكانية .

ويري حمزة ان المحاصصات الحزبية جاءت باشخاص لا يفقهون شيئا اضاعو موارد الدولة بسوء الفهم والادراك ، وان وزير المالية قاد الاقتصاد الي الانهيار بالاضافة الي وزير الصحة ووزيرة الخارجية ووعود مدني عباس المزيفة اما وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي الاخري محسوبة علي الجمهوريين ليست لديها ادني علاقة بالشباب ولا الرياضة وكذلك غير محاطة بطاقم من اصحاب الرأي الشبابي جاءت من خارج البلاد ( منغلقة )لا تدرك شيئا .

وأكد حمزة ان الوزراء القادمين سيكونوا اسوأ من هؤلاء اذا تم اختيارهم بنفس طريقة الوزراء السابقين ، وقال ان السودان مليئ بالكفاءات المستقلة والحل الرئيسي يكمن في حكومة وزراء مستقلين .