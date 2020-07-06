عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 6 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة التيار

التيار من نيرتتي : الوفد الاتحادي يوجل مخاطبة المعتصمين

تعيين الفريق عز الدين الشيخ مديرًا عامًا لقوات الشرطة في السودان

المخلوع يرفض الحديث حول اعدام 28 ضابطا بالقوات المسلحة

مركز الجزيرة للسرطان يسجل زيادة كبيرةة في الاصابة

صحيفة المجهر

البشير يلوذ بالصمت ويطلب استشارة محاميه

زيادة كبيرة في حصص الدقيق المدعوم لانهاء ازمة الخبز بالولايات

ازالة التمكين تسترد قطع اراضي من رموز النظام السابق

صحيفة أخبار اليوم

فرض الحظر الشامل للتجوال بحلفا الجديده عقب تجدد الاحداث

الغرفة المركزية المشتركة لكورونا تبحث ترتيبات ما بعد الحظر

إستراد قناة الشروق وقطع سكنية من رموز النظام السابق على رأسهم علي عثمان و محمد عطا و وداد بابكر وجمال الوالي والخواض

اتحاد عام المسيرية يقرر التوجه الي جوبا لمناقشة ملف ابيي مع رئيس دولة الجنوب

صحيفة الوطن :

تفكيك التمكين تسترد (٨٣٧) الف متر ومنازل ومزارع من رموز النظام البائد

قرارات في مواجهة علي عثمان ومحمد عطا والمتعافي

وجدي صالح:البشير أخذ (١٠) مليون دولار في سفرية واحدة

مثول الرئيس المخلوع أمام النيابة في قضية ضباط رمضان

اعفاء مدير الشرطة ونائبه

(١٠) مخابز الية ضخمة من مصر للسودان تنتج (٢) مليون قطعة خبز يومياً

صحيفة السوداني

اتحاد اصحاب العمل بقر زيادة الأجور للقطاع الخاص

الشيوعي : الجماهير الثائرة لن ترضى بانصاف الحلول

عبد الواحد نور: المكون المدني بمجلس السيادة «ديكور»

وفد حكومي رفيع يصل إلى “نيرتتي”

بسبب إستفزازات عُنصرية تجددت الإشتباكات ببن النوبة والبني عامر

صحيفة النيل الدولية:

ازالة التمكين تسترد 159 قطعة من جمال الوالي وتكشف عن واجهات تتلقى أموالا دائمة من المالية

ازالة التمكين: المتعافي استلم ٢٥ مليون دولار لمشروع سكر ولم يقم اي مشروع.

الفريق عزالدين الشيخ علي منصور .. مديرا عاما للشرطة

تخصيص (100) عربة لجمع السلاح بغرب جبل مرة

الاتحاد الأوروبي: حريصون على إخراج السودان الجديد من قائمةالارهاب

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صحيفة السوداني الدولية:

رئيس تسييرية البصات السفرية لـ (السوداني الدولية): اللجنة العليا فقط من يحدد موعد إستئناف السفر

(8) ألف من عمال النظافة يعتزمون الدخول في إضراب

هيئة المياه وراء أزمة العطش في مدن الوادي الاخضر

والي ولاية البحر الأحمر يعتذر عن التكليف

الاتحادي : يدعو بسرعة تنفيذ مطالب مواطنو نيرتتي

صحيفة آخر لحظة

دقلو: تخصيص (100) عربة لـ (نيرتتي وماجاورها)

الشروع فى تنفيذ مبادرة زيادة اجور القطاع الخاص

مدير المخابرات وعضو بالسيادي ووزراء يصلون نيرتتي

بدء العمل بمراكز ترخيص المركبات بولاية الخرطوم

مصر تهدي البلاد مخابز آلية

صحيفة تاسيتي

لجنة التمكين تسترد أراضي وعقارات من وداد بابكر وجمال الوالي

استجواب المخلوع البشير في قضية إعدام ضباط (٢٨) رمضان

كلف (٦) مليون دولار .. لجنة إزالة التمكين تصادر منزل على عثمان

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي يعلن تضامنه مع معتصمي نيرتتى ويدين الانتهاكات

مريم المنصورة : سنعمل مع الحكومة لحل مشكلة الدواء

إعفاء مدير عام الشرطة ونائبه

وكالة السودان للأنباء “سونا”

كباشى وترك يبحثان قضايا السلام والتنمية فى شرق السودان

تكوين الآلية الوطنية للتنسيق مع البعثة الأممية (يونيتامس)

اعفاء عادل بشاير وتعيين الفريق عز الدين الشيخ مديرا عاما للشرطة

اعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصبه

قرارات للجنة إزالة التمكين تنهي خدمة عدد من العاملين

لجنة ازالة التمكين تسترد المزيد من العقارات والمشاريع الزراعية

لجنة ازالة التمكين تكشف عن واجهات تتلقى اموالا مستديمة من المالية

مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين اليوم الساعة الثانية ظهراً بمقره

جهاز المغتربين: ترتيب علاقة الدولة مع السودانيين بالخارج برؤيةجديدة

فرض الحظر الشامل للتجوال بحلفا الجديده عقب تجدد الاحداث

لجنة مقاومة البصات السياحية بالفاشر ترحب بتوصية استئناف السفر

ندوة عن المياه ونصيب الخليج 365 الساعة الواحدة ظهرا بالسلام روتانا

الشفافية السودانية تؤكد أهمية تحقيق السلام بأسرع وقت

تاور يشيد بالقطاع الخاص ومساهماته فى مكافحة كورونا

افتتاح مركز العزل بمستشفى سوبا لمصابي المرحلة الثانية بكوفيد 19

الغرفة القومية للمستوردين تتمسك باعادة العمل بنظام المقطورتين

ورشة تنشيطية لفريق طوارئ الخريف بالنيل الابيض

حركة بلدنا تدشن فعالياتها كقوى تساهم في مستقبل الديمقراطية بالبلاد

اجتماعات لغرفة طوارئ الخريف بالفاشر لمتابعة تنفيذ الخطط

منظمة رعاية الطفولة العالمية تسلم مدارس بثلاث محليات بالبحر الأحمر