لجنة ازالة التمكين تعلن عن إنهاء خدمات 47 عاملاً بمجلس السيادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، الأحد (6 يوليو 2020م) عن قرار انهاء خدمات عدد 47 من العاملين بمجلس السيادة، إضافة الى انهاء خدمات عاملين من الصندوق القومي لرعاية الطلاب، وعددهم 14 ادارياً، كما تقرر إنهاء خدمات مديرين عمومين بولاية الخرطوم .

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