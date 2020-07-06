تعيين الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مديرًا عامًا للشرطة.. تعرف على سيرته الذاتية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الاحد، قرارا بأعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وتعيين الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة . السيرة العملية للفريق عزالدين الشيخ علي منصور المدير العام للشرطة ، بحسبب وكالة الانباء سونا : الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي منصور تاريخ ومكان الميلاد : شندي 1/1/1962 الحالة الاجتماعية : متزوج واب لطفلين المؤهلات العلمية : دبلوم العلوم الشرطية كلية الشرطة السودانية يناير 1985 بكالريوس علوم الشرطة والقانون – جامعة الرباط الوطني – يوليو 2008 المؤهلات المهنية : زمالة اكاديمية الشرطة العليا أغسطس 2009 دورة القيادات المتقدمة اكاديمية الشرطة السودانية نوفمبر 2002 الفرقة التخصصية في اعمال الاحتياطي المركزي 1988 دورة القيادات العليا في نظام الاحصاء والعدالة الجنائية 2008 دورة تدريبية في إدارة الازمات مركز دراسات الجودة والامتياز 2005 دورة في دراسات الحاسوب بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة السودان 2009 الدورات التدريبية الخارجية : دورة رؤساء بعثات حفظ السلام بمعهد عمليات حفظ السلام نيروبي تحت اشراف الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي 2011 حلقة علمية بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية حول السلامة المرورية والبيئة . الاوسمة والانواط : Advertisements وسام الخدمة الطويلة الممتازة نجمة الانجاز العسكري وسام الجدارة مواقع العمل : شرطة ولاية كسلا شرطة ولاية الجزيرة شرطة ولاية غرب دارفور إدارة الامن الداخلي قيادة قوات الاحتياطي المركزي جامعة الرباط الوطني الادارة العامة للمرور الادارة العامة لشرطة المحاكم الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مدير الادارة العامة للمشروعات والشؤون الهندسية قائد قوات الاحتياطي المركزي مدير شرطة ولاية الخرطوم حتى ٥يوليو ٢٠٢٠ لديه عدة مشاركات في دول الاتحاد الاوروبي – مصر – الاردن – سوريا – السعودية – كينيانا

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