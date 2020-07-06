شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بالقصر الجمهورى عددا من القرارات بشأن استرداد العقارات و المشاريع الزراعية .
وشملت القرارات عقارات منظمات محلولة وشخصيات في النظام البائد، منها أعيان وقف عقارية ١٨ قطعة و شركة السالمية ٢٢١ قطعة بالإضافة إلى ابراهيم الخواض ٤ قطع و جمال الوالي ١٥٩ قطعة ولاية غرب دارفور قطعة واحدة.
وألغت اللجنة تسجيل 5 منظمات بولاية غرب دارفور (منظمة ايادي السلام للتنمية ومنظمة الحوار للتنمية ومنظمة الامل الخيرية ومنظمة المستقبل ومنظمة شباب من اجل التنمية دارفور كما حجزت جميع ممتلكاتها لصالح وزارة المالية .
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إزالة التمكين: استرداد عقارات لمنظمات وشخصيات بالنظام البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.