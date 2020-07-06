لجنة إزالة التمكين: استرداد عقارات لمنظمات وشخصيات بالنظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بالقصر الجمهورى عددا من القرارات بشأن استرداد العقارات و المشاريع الزراعية .

وشملت القرارات عقارات منظمات محلولة وشخصيات في النظام البائد، منها أعيان وقف عقارية ١٨ قطعة و شركة السالمية ٢٢١ قطعة بالإضافة إلى ابراهيم الخواض ٤ قطع و جمال الوالي ١٥٩ قطعة ولاية غرب دارفور قطعة واحدة.

وألغت اللجنة تسجيل 5 منظمات بولاية غرب دارفور (منظمة ايادي السلام للتنمية ومنظمة الحوار للتنمية ومنظمة الامل الخيرية ومنظمة المستقبل ومنظمة شباب من اجل التنمية دارفور كما حجزت جميع ممتلكاتها لصالح وزارة المالية .