الرئيس المخلوع يرفض التَعاون مع لجنة التحقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض الرئيس المخلوع عمر البشير،التعاون مع النيابة للتحقيق معه في بلاغ، منحه مبلغ “20” مليون دولار كنثرية في الشهر.

وكانت لجنة إزالة التّمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال،كشفت أن الرئيس المخلوع عمر البشير يتلقى نثرية شهرية من الدولة مبلغ “20” مليون دولار.

ووفقاً لمصدر أن البشير احضر إلى النيابة المخصصة لبلاغات لجنة إزالة التّمكين ومحاربة الفساد،صباح “الأحد” وسط تعزيزات أمنية مُشددة،للتحقيق معه في البلاغ المُدون في مواجهته، إلا أنه رفض التعاون مع المحققين ولم يدلي بأي أقوال.

و أسقطت ثورة شعبية البشير في “11” أبريل العام الماضي،عقب إحتجاجات إستمرت “4” أشهر على خلفية تردي الأوضاع المعيشية.