وصول 300 عالق من الإمارات وعمان والهند

الخليج 365:

استقبل مطار الخرطوم ما يفوق الـ ٣٠٠ من السودانيين العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان والهند، عبر الخطوط الجوية السودانية (سودانير) و بدر للطيران.

وأكد مدير مطار الخرطوم عصام الدين أحمد محمد طاهر، في تصريح لـ(سونا) سير الإجراءات الروتينية من إدخال البيانات ومراجعة شهادات الفحص الصحي التي وضعت وفق الجدولة والتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا لسلطة الطيران المدني بالتباعد بين الرحلات لتسهيل إجراءات الركاب وفق الاشتراطات الصحية.

وأفاد بأن جميع الاشتراطات الصحية السابقة تتم بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية وتوجيهات وزارة الصحة بالمطار موضحا أن المطار يعمل على مدار الـ ٢٤ساعة وفق الجدول المعتمد بالتنسيق مع لجنة الجداول وإدارة الصالات والتسهيلات .

وأكد ضابط صالة الوصول بمطار الخرطوم الدوليعادل بكري اكتمال الإجراءات الأمنية لتنظيم دخول العالقين، مشيرا إلى التزامهم بكافة التعليمات الموجهة لهم داخل المطار، وأشاد بالدور الجبار الذي تلعبه منظمة (كلنا قيم) في تنظيم المسافرين وتوجيههم لتكملة الإجراءات وتوزيع وجبات الطعام والمياه، إضافة إلى الدعم المعنوي المقدم للمسافرين.

الجدير بالذكر أن عودة العالقين المتبقين خارج الوطن متوقفة على تواصل وتعاون الدول الخارجية مع اللجنة العليا بواسطة السفارات ووزارة الخارجية وسلطة الطيران المدني.