قرار بتكوين لجنة تحقيق حول تدفق مياه الصرف الصحي بكبري الدباسين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صدر وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور قرارا بتكوين لجنة تحقيق حول تدفق مياه الصرف الصحي بالنيل الابيض بمنطقة كبري الدباسين، على ان ترفع اللجنة تقريرها في غضون اسبوع من تاريخ صدور القرار.

وجاء تكوين اللجنة برئاسة دكتور بلة احمد عبد الرحمن، والمهندس بابكر محجوب محمد عضوا ومقررا، المهندس عبد الرحمن صغيرون الزين عضوا.

وحسب القرار الصادر في الأول من يوليو فقد اوكل للجنة مهام معرفة مصدر المياه واقتراح الخطوات التي يجب إتخاذها لايقاف التلوث.

وكفل القرار للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا لاداء اعمالها، كما وجه اللجنة بالبدء فورا في اعمالها من تاريخ التوقيع على القرار.

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