تجمع المهنيين: اعتصام نيرتتي يفند الصورة السيئة التي تم رسمها لدارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الأستاذ طه عثمان إسحاق القيادي بتجمع المهنيين السودانيين وعضو الوفد الاتحادي الزائر لمنطقة نيرتتي ؛إن اعتصام مواطني المنطقة أمام مقر محلية غرب جبل مرة يعكس الصورة الزاهية لثورة ديسمبر المجيدة؛ ويعبر عن سلمية الثورة السودانية.

وأوضح طه في تصريح لوكالة الانباء “سونا ” أن هذا السلوك الحضاري الذي انتهجه مواطنو المنطقة؛ يمثل انموذجاً فريدًا في التجربة السودانية ؛ويفند الصورة السيئة التي تم رسمها لدارفور بأنها مناطق موبوءة بالحرب والاقتتال؛ مشيدا بالسلمية التي اتسم بها الحراك في نيرتتي .

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وقال إن هذه المنطقة استطاعت بهذا السلوك إعلاء صوت المطالبة المدنية بالحقوق على صوت البندقية.

وأعرب القيادي بتجمع المهنيين السودانيين عن أمله في أن تصل مفاوضات جوبا إلي مبتغاها؛ وهو تحقيق السلام الشامل ؛داعياً كل حركات الكفاح المسلح الانضمام للعملية السلمية وإسكات صوت البندقية للأبد ؛حتى يعم السلام كل ربوع السودان ؛وتتحقق أهداف ثورة ديسمبرالمجيدة ؛ وينعم الشعب السوداني بالأمن والاستقرار والعيش الكريم .

وأبان طه أن المطالب التي رفعها المعتصمون في نيرتتي مطالب مشروعة ومستحقة؛ سيتم الاستجابة لها معربا عن أمله في أن تسود ثقافة المطالبة المدنية بالحقوق والتي أرثتها قيم الثورة السودانية.