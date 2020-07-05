داود أوغلو: تهديدات السيسي وماكرون تعكس “عمى استراتيجيا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب “المستقبل” المعارض، إن تهديدات رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعكس “عمى استراتيجيا”.

وفي كلمة مصورة، نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفقا ترجمة إلى اللغة العربية، هاجم داود أوغلو “تهديد الإنقلابي السيسي للإدارة الليبية بالاحتلال العسكري”، بحسبه.

كما انتقد بشدة ما قال إنه “تهديد ماكرون بزج الناتو والاتحاد الأوروبي في مواجهة تركيا”.

وأضاف إن تلك التصريحات “ليست مؤسفة وحسب، بل تبدي للعيان العمى الاستراتيجي الذي يعانيه كلا اللاعبين”.

وأثنى داود أوغلو على أداء أنقرة في الملف الليبي، قائلا: “إن الدعم الذي تقدمه تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها في الأمم المتحدة هو شرعي وسليم”

وتابع: “لا يمكن إنشاء نظام في شرق المتوسط بتجاهل تركيا”، مشددا على أن أي معادلة للأمن والطاقة في المنطقة، تستثني بلاده، لا يمكن أن تستمر، من الناحية الاستراتيجية.

وطالب السياسي التركي فرنسا والاتحاد الأوروبي بالإجابة على ما إذا كان تواجد بلاده، العضو بالناتو، في ليبيا، يشكل تهديدا على أمن الناتو والاتحاد الأوروبي، أم تواجد روسيا والإمارات ودول أخرى.

ورغم توتر العلاقات بين أردوغان ورفيقه السابق بإدارة البلاد، داود أوغلو، إلا أن الأخير أكد مرارا دعمه سياسات الحكومة في الشأن الليبي.