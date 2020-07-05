رئيس حكومة المغرب يفضح ما يحاك داخل قصور أبوظبي لضرب استقرار الدولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، هجوما عنيفا على الإمارات دون أن يذكرها بالاسم مشيرا إلى مخططات خبيثة تحاك في قصور أبوظبي هدفها ضرب استقرار الدولة وإشعال تمرد وفوضى ضد الملك محمد السادس.

واتهم “العثماني” خلال كلمته في “ملتقى الصحراء” الذي نظمه حزب العدالة والتنمية على مواقع التواصل الافتراضي، أن هذه الجهات بأنها تريد أن تتدخل في شؤون المغرب الداخلية وأن تملي عليه قراراتها.

وأكد العثماني أن هناك دولا تحسد المغرب على نجاحاته، وتحاول أن تتدخل في ملفاته، وتشوش عليه وتهاجم قياداته، إلا أن المغاربة وقفوا بالمرصاد لها.

وقال في إشارة إلى الأزمة التي اندلعت قبل أسابيع بين المغرب والإمارات، وما تخللها من هجومات لقيادات ووسائل إعلام إماراتية على بلاده، إن “هناك حملات ظالمة ممولة من الخارج حاولت أن تشوه المغرب”، معتبرا أن المواطنين تصدوا لها بعفوية بإطلاقهم حملة مضادة مع هاشتاغ شكرا للعثماني، وهي الحملة التي اعتبر أنها جاءت نتيجة وعي الشعب.

وكانت الحكومة المغربية ورئيسها تعرضوا إلى حملات متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي كان آخرها اتهام حكومة العثماني بالفشل في مواجهة أزمة كورونا وعدم توفير احتياجات المواطنين، بلغت حد اعتبار البلاد مقبلة على “مجاعة”، إلا أن رواد المواقع المغاربة ردوا على هذه الحملات

ويشار إلى أن الإمارات تواصل فشلها المستمر بمحاولات الاستثمار في وسائل إعلام مغربية، والتي تستهدف الترويج لأجندتها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكنها في كل مرة تعود بـ ”بخفي حُنَيِن”.

فمنذ سنوات، تضخ أبوظبي استثمارات في قطاع الإعلام بالمملكة، حيث تؤسس صحفا ومواقع إلكترونية بميزانيات ضخمة، بل واشترت أسهما وحصة في أحد أبرز المواقع الإخبارية المغربية، على أمل استخدامها كـ”قوة ناعمة”، لتمرير رسائل، أبرزها محاربة الإسلاميين، وفق وكالة (الأناضول) التركية.

هذا وتمارس الإمارات ضغوطا على المغرب منذ انتخابات 2011 التي أعطت حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الإسلامية المرتبة الأولى في البرلمان ولا تنظر بارتياح للموقف الحيادي الذي اتخذه المغرب تجاه الحصار السعودي الإماراتي على قطر 2017.

ونوه العثماني بحرص الملك محمد السادس على “استقلالية قرارات المملكة، تجاه محاولات التدخل في شؤونها ومحافظته على استقلالية القرار داخليا وخارجيا”.

وقال العثماني إن حكومته تواجه “جيوب مقاومة التغيير” كما سماها الوزير الأول الأسبق الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، مضيفا بأن بعض الجهات داخليا تقوم بحملة شرسة ضد حكومته، مستغلة “بعض الأخطاء” التي يقع فيها أعضاؤه، معتبرا أن هذه الجهات تعتمد التضخيم في الأمور، بل وتعمل بطريقة تسيء للوطن خارجيا.

.ودعا أعضاء حزبه إلى الثبات ومقاومة هذه الهجمات، منتقدا “تسلل الهزيمة النفسية إلى أعضاء حزبه الذين يبدأون بالتشكيك في قياداتهم”، قائلا إن “على الشباب أن يكونوا أقوياء ويشعروا بالفخر بما قدموه كحزب وشبيبة، والثبات على منهج التعاون والتشارك”.

ويقود حزب “العدالة والتنمية” (إسلامي) الائتلاف الحاكم في المغرب حاليا، حيث أنه وبتصدره انتخابات 2011 و2016، شكل الحزب الإسلامي حكومتين، في وضع غير مسبوق بتاريخ المملكة.

ومنذ بروز نجم الإسلاميين، إبان الموجة الأولى من الربيع العربي عام 2011، ألقت الإمارات بثقلها لتمويل مشاريع إعلامية في المغرب، خاصة في الصحافة الورقية والإلكترونية.

وبقدر ما كان التمويل والإمكانيات ضخمة، بقدر ما كانت النتائج ضئيلة، إذ برزت في المشهد الإعلامي المغربي جرائد ومواقع إلكترونية تعمل، بطريقة غير مباشرة، لخدمة أجندة الإمارات، التي يقول منتقدون إنها تقود تيار “الثورات المضادة” المناهض للإسلاميين والديمقراطية.