وافد مصري يثير غضب الكويتيين ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار غضباً واسعاً، يوثق حديث وافد مصري حول أجور الوافدين في الكويت، كل بحسب عمله.

وقال الوافد المصري في حديثه خلال المقطع المتداول والذي أثار موجة جدل كبيرة ورصدته “وطن”: “الطبيب لا يقل راتبه عن 750 دينار، عامل فني 150، عامل فني متخصص، 180، المؤهل المتوسط 220، المؤهل العالي 300، المهندس 500، الطبيب 750”.

ثم نشر رقم هاتفه للتواصل معه، وأكمل: “بالنسبة للإناث، أي وحدة ترغب بالمجيء، لا يقل عن 250 دينار في أي مهنة، مهما كان مؤهلها”.

وجدد المقطع غضب الكويتيين من المصريين، وتساءلوا بأي صفة يقوم بتحديد الأجور بالكويت للوافدين ، وطالبوا بالقبض عليه.

وفي ذلك كتب مُغرد: “وين وزاره الداخلية هذا اثبات على ان سمسار اقامات”.

وكشف آخر: “لاعبين لعب بالديرة . حسبنا الله ونعم الوكيل . لعلمك الدكتور راتب الدكتور هذا قبل ما يعطونهم كادر”.

وشبه مُغرد وجودهم بالخطر الذي يداهمهم أكثر من خطر فيروس “كورونا” المستجد، وقال: “هذولاء بيجلطوننا. حسبي. الله عليهم. في كل مكان تجدهم. صار انتشارهم. اخطر من الكارونا”.

وسخر آخر قائلاً: “هذا فاتحله حكومه بروحه”.

واعتبر مغرد آخر أن مايقوم به الوافد المصري، تحدي صارخ لمشاعر الكويتيين، وقال: “هذي تحدّي اشكره واستفزاز للشعب الكويتي في ظل الظروف الراهنه واحنا ننادي بطرد الوافدين وموجود بالكويت ولا هو خايف”.