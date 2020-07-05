مخابز: وصول القمح المستورد يحل أزمة الخبز جذرياً

الخليج 365 : أفاد أصحاب مخابز ببحري والخرطوم أن أزمة الخبز لا تزال قائمةلتراجع الإنتاج ونقص حصص الدقيق.وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ(السوداني) إن طرحالدقيق المستورد (٤٠) ألف طن للمطاحن وتوزيعه للمخابز يسهم فيانجلاء الأزمة، مشيراً إلى أن توزيع عدد (48) جوالاً فقط في الأسبوع لا يكفي حاجة المخبز الواحد سوى ليومين.وأضاف صاحب مخبز بالخرطوم بابكر عمر أن المخابز في اسوأ حال بسبب تراجع الحصص الأسبوعية للدقيق، وطالب الجهات المختصة بوضع حلول جذرية وتابع :إذا استمر الوضع الحالي للدقيق فستحدثندرة كبيرة عند رفع الحظر الشامل وأعلنت الحكومة أمس الأول عن دخول 40 ألف طن من القمح البلاد .

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