السودان: الشروع فى تنفيذ مبادرة زيادة اجور القطاع الخاص

التاريخ: 05-يوليو-2020
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أعلن الاتحاد العام لاصحاب العمل عن الشروع فى انفاذ مبادرته لزيادة اجور العاملين بالقطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (3000) جنيه وذلك ابتداءا من مرتبات شهر اغسطس 2020 مع منح كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص فترة حتي 31 ديسمبر 2020 لترتيب وتوفيق اوضاعها لتنفيذ زيادة الاجور ابتداءا من اغسطس 2020م.
واشار الاتحاد في بيان صحفي الي أن مجلس التسيير بالاتحاد أقر زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص بعد رفع توصية من اللجنة المختصة التي شكلها الاتحاد لمناقشة ودراسة اسس قيام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين بها، وأشار البيان الى أن الأيام القادمة ستشهد إصدار التفاصيل والاسس والكتيب الخاص لكيفية تطبيق شركات ومؤسسات القطاع الخاص لزيادة الاجور المقترحة ابتداءا من مرتبات شهر اغسطس 2020.
واوبحسب صحيفة آخر لحظة، كد البيان ان الزيادة تأتي عن القناعة بضرورة تحسين وزيادة أجور العاملين في القطاع اسوة بزملائهم العاملين في القطاع العام وتمكينهم من مواجهة أعباء المعيشة وتحفيز وتحسين أدائهم الانتاجي بما يخدم تنميتهم، وتنمية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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