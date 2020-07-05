بشائر يجتمع بقيادات الشرطة قبل مغادرته

التاريخ: 05-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة افادت مصادر عن عقد إجتماع الآن بقيادة الشرطة، يترأسه مدير عام الشرطة السابق عادل بشائر قبل مغادته، بعدد من اللواءات وقيادات الشرطة. Advertisements وأكد مصدر موثوق وفق صحيفة السوداني أن الإجتماع لتنوير قيادات الشرطة بحثيات مغادرته المنصب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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