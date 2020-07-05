بشائر يجتمع بقيادات الشرطة قبل مغادرته

التاريخ: 05-يوليو-2020
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افادت مصادر عن عقد إجتماع الآن بقيادة الشرطة، يترأسه مدير عام الشرطة السابق عادل بشائر قبل مغادته، بعدد من اللواءات وقيادات الشرطة.
وأكد مصدر موثوق وفق صحيفة السوداني أن الإجتماع لتنوير قيادات الشرطة بحثيات مغادرته المنصب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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