لماذا اِسْتَقالَ مدير عام الشرطة ؟

أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم قرارا بأعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصبه مدير عام الشرطة وكان بشائر تقدم باستقالته في وقت سابق.

Advertisements

وبحسب صحيفة ( آخر لحظة ) فان خلافات نشبت بين بشائر والحرية والتغيير وذلك عقب تقديم الحكومة كشف يحوي ضباط شرطة متقاعدين طلب من بشائر اعادتهم للخدمة وتمسك بالتراتبية المتعارف عليها في القوات النظامية حيث يتعذر اعادة ضباط الي العمل في ظل حالة الاختناق وسط الرتب الرفيعة الي جانب ان الضباط المتقاعدين طالت فترة وجودهم خارج المؤسسة الشرطية وهو ماجعل بشائر يتحفظ على اعادتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )