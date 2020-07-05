التاريخ: 05-يوليو-2020
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قال القيادي بمجلس تجمع المهنيين د.محمد ناجي الأصم ان مسئولي صفحة التجمع على فيس بوك عطلوا نشر توجيهات لجان المقاومة للمتظاهرين بالالتزام بالمسارات المحددة منعا للفوضى وكشف الأصم على صفحته “بالفيس بوك” إن تصاعد الأحداث على الأرض في ٣٠ يونيو بدأت بعض الجماهير في الإنحراف من مسارات المواكب المعلنة،بواسطة لجان المقاومة.
واصاف وفق صحيفة السوداني:”أرسلت في الأثناء كل من تنسيقيات المقاومة في أمدرمان ولجنة العمل الميداني مناشداتها وبياناتها المطالبة بالالتزام بالمسارات لمنسوبي التجمع مع المطالبة بنشرها في الصفحة الأمر الذي تم تعطيله من قبل بعض المحررين”.
مشيرا الى سابقة وقعت في 30/يونيو/2019م، والتي خرج فيها نداء يدعو الجماهير للتحرك نحو القصر الجمهوري من صفحة تجمع المهنيين بتوجيه من مقرر التجمع وقتها وبواسطة أحد المحررين وبدون أي تنسيق أو قرار مسبق من الميدان أو من سكرتارية التجمع ، وقال إن المنشور رغم حذفه، الا انه أدى غالبا إلى فقدان لأرواح غالية خاصة في أمدرمان بالقرب من كبري الحديد مؤكداً أن الموقف والحادث لم يتم البت في محاسبة المتسبب فيه أو ناشره حتى الآن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الأصم :الذين تسببوا في فقدان الأرواح بتوجيه المتظاهرين للقصر عبر صفحة التجمع لم تتم محاسبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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