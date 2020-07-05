قرار بتكوين الآلية الوطنية للتنسيق مع “يونيتامس”

التاريخ: 05-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك قراراً اليوم، بتكوين الآلية الوطنية للتنسيق مع البعثة الأممية “يونيتامس”.وطبقاً لوكالة السودان للأنباء عين حمدوك، السفير عمر الشيخ في وظيفة المنسق الوطني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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