حمدوك: إعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام قوات الشرطة

التاريخ: 05-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اصدر رئيس الوزارء عبدالله حمدوك قرار بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام قوات الشرطة وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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