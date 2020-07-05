الداخلية السعودية : (5) قرارات ( سارة ) بشأن العمالة الوافدة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأحد 5 يوليو 5 قرارات عاجلة بشأن العمالة الوافدة وأشارت الداخلية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر”، إلى أن الوزارة قررت تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين ونقلت الداخلية السعودية عن مصدر مسؤول قوله إن تلك القرارات جاءت لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين والأنشطة الاقتصادية في المملكة.

وقررت الداخلية السعودية وفق arabic.sputniknews “تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، من دون أي مقابل مادي” وتابعت قائلة “تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

أما القرار الثالث، فكان عبارة عن “تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين، التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

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ونص القرار الرابع على: “تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

أما القرار الخامس والأخير من الداخلية السعودية، فكان “تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل”.

وكانت السلطات السعودية قد رفعت قرارات الحظر الكاملة عن الحياة في السعودية، مع استمرار تعليق العمرة والحج والرحلات الدولية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )