اندلاع مظاهرات حاشدة في العراق احتجاجا على كاريكاتير صحيفة سعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تظاهر العشرات من المواطنين في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، أمام بوابة المنطقة الخضراء احتجاجا على كاريكاتير نشرته صحيفة سعودية شهيرة.
ووفقا لموقع “السومرية نيوز” العراقي، فإن “العشرات من المواطنين تظاهروا اليوم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على كاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط السعودية والذي يمثل تجاوزا على المرجع الديني الأعلى علي السيستاني”.
وأضاف الموقع أن “القوات الأمنية فتحت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى وقوع إصابات بين صفوفهم”.
وكان رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، قد أثار غضب الكثير من العراقيين، وخاصة من أتباع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، فيما نفت الصحيفة نيتها الإساءة إلى المرجعية أو إلى شخص أو هيئة عراقية.
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