أردوغان: أحبطنا كافة المكائد والمؤامرات ضدنا في شرق المتوسط

الخليج 365:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن بلاده أحبطت كافة المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط.

وأفادت وكالة “الأناضول”، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم تشغيل محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية بولاية أوردو، شمال البلاد.

وقال أردوغان: “أحبطنا كافة المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدنا في شرق المتوسط”.

وحول استثناء الاتحاد الأوروبي لتركيا من رفع قيود السفر، قال أردوغان: “نوايا الاتحاد الأوروبي واضحة للعيان، من خلال تفضيل الدول التي تعاني من غياب الشفافية على تركيا”.

وأضاف الرئيس التركي “رأينا من لديه ضعف في الاقتصاد والصحة أثناء أزمتي اللاجئين ووباء (كوفيد – 19)”، مؤكدا “نحن نثق بأنفسنا في جميع المجالات بدءًا من الصحة وصولا للاقتصاد”.