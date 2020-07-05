سيف الجامعة : لا نملك سلطة محاسبة الفنانين المتفلتين

الخليج 365 :

أكد الأمين العام لإتحاد المهن الموسيقية، الفنان سيف الجامعة أن إتحاد المهن الموسيقية لا يملك سلطة محاسبة الفنانين المتفلتين، مضيفا أن الهجوم علي الإتحاد من بعض الذين لايفهمون طبيعة رسالته وحدود مسئولياته وتكييفه القانوني، هو هجوم غير مبرر ،

وأضاف بحسب صحيفة أخر لحظة : أن الإتحاد هو كيان أهلي يهتم بشؤون عضويته وبالشأن العام والأمور التي لها علاقة بمهنة الفنون بشكل طوعي، مشيرا للمشاركة الفاعلة للفنانين ودعمهم للثورة حيث أوقف الإتحاد الأنشطة الثقافية والفنية تضامنا مع الحراك الشعبي قبل ديسمبر إحتراما لأرواح الشهداء، بالإضافة لمشاركات معروفة لأعضاء الإتحاد في التظاهرات وفي ميدان الإعتصام، وإقامة ليالي الأغنيات الوطنية أمام دار الفنانين دعما للحراك الثوري ذلك بخلاف العدد المهول من الأغنيات الداعمة للثورة التي انتجها الأعضاء والسهرات والحفلات الجماهيرية.

وحول موقف الإتحاد من الظواهر الفنية السالبة بالساحة؟ قال سيف الجامعة أن هناك دعاوي تطالب إتحاد المهن الموسيقية بالتصدي لهذه الظواهر التي ظهر فيها مطرب شاب يغني بصورة خليعة ومطربات يرددن أغنيات هابطة وتصرفات فردية أخري لمطربين آخرين ،وقال أن إتحاد المهن الموسيقية لايوجد في عضويته من يأتي بمثل هذه التصرفات والسلوكيات ودستور الإتحاد ولوائحه يمنع مثل هذه الأشياء ويتشدد في محاربتها لأنه متمسك بتقاليد الفن وأعرافه المستمدة من قيم ومثل المجتمع.