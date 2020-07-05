من يفشل يترك المجال لغيره.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الخبر : الاتحاد الاوربي يقول ان هبات مؤتمر برلين لن تأت للسودان الا بعد سنة للسودان وفشلنا نهائيا في رفع الحظر عن السودان ورفعه من قائمة العقوبات الامريكية ، انتهي الخبر . التعليق : الي الذين طبلوا لمؤتمر برلين ،واذا كنا نعذر البسطاء فكيف نجد العذر للنخبة المستكبرة التي كانت تعتبر كل خبير استراتيجي يقول الحق ويبدي النصح تجاه مؤتمر برلين ( كوز) حاقد علي حمدوك ( ويجب ان يداس دوس ) ؟ فعلا صار اغلبنا غثاء كغثاء السيل . ما هي مبررات وجود حمدوك في متصبه اذا كان قد فشل في ضمنا للمجتمع الدولي وجلب اي موارد ماليه من الخارج مع اصراره علي تطبيق وصفات البنك الدولي وعدم فتح الاقتصاد مع دول شرق اسيا وبركس و الاعتماد علي تشغيل الشباب مع ان هذه هي الطريقة الاسلم لتحريك الاقتصاد السوداني في الوقت الحاضر . في حقيقة الامر لان النخبة الحاكمة الان هم الذين ذهبوا للكونجرس وجعلوه يفرض علي السودان حصارا بضم السودان لقايمةالافك ( قائمة الارهاب الاسلامي ) هم اعجز الان من ان يتقدموا خطوة للامام في سبيل تحريك الاقتصاد مع انهم يدعون انهم خبراء دوليون ومقربون من اباطرة المجتمع الدولي الذين يقرضون الدول الفقيرة . هذا زمن يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكذوب .. الحديث، ما العمل وقد اصبحت نخبينا قلوبهم كالكوبة المجخية لا ينكرون منكرا … الحديث . اذا كان هناك في قلوبهم ذرة من ايمان فليتوبوا وينطلقوا للعمل ويتركوا التطبيل وشكرا حمدوك. من فشل في الحكم يستقيل وهذه اولي ركائز الديمقراطية .