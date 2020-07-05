البشير أمام النيابة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر موثوق ل(أهم وآخر نيوز) عن عرض الرئيس المخلوع للنيابة اليوم الأحد في عدد من القضايا المفتوحة ضده. وأكد المصدر اتباع الإجراءات الصحية في النيابة.

يذكر أن الرئيس المخلوع والمطلوب دوليا وعدد من قيادات المؤتمر الوطني متواجدون بسجن كوبر يواجهون تهم تتعلق بالفساد وانقلاب يونيو 1989 وغيرها من القضايا.

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