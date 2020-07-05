حكومة قحط واللعب سمبهار!!.. بقلم محجوب فضل بدري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– ولمن لا يعرف لغة الكونكان،،وقليلٌ ماهُم،، سمبهار ولا أصل للكلمة فى العربية،،تقابلها فى الفرنسيةكلمة sans voir وتعنى بتهور،او بغير تروٍّ وبدون رؤية وقريبٌ من ذلك إسم لشوربة تعتمد مكوناتها على العدس والتمر هندى،،وتسمى فى جنوب الهند sambaar هذا لغةً أمَّا إصطلاحاً فهى (أن يتعجل اللاعب ويجر كرت من الصندوق،ولا ينتظر كرت البايظ من خصمه فيضيَّع على نفسه فرصة أن يستفيد من كرت البايظ،،ويتيح فى ذات الوقت للخصم فرصة التخلص من الكروت البايظة،دون أن يقع فى فخ الخمسين،،ويصلح ورقو فى الوقت عينه)!! وحكومة قحط تلعب سمبهار بإستمرار فتضيع عليها الفرص بنفس الوتيرة،،كأن يخاطب حمدوك الأمة عشية الثلاثين من يونيو الخروج تأييداً لقراراته الخطيرة المرتقبة(سمبهار)!! ويزيد وزير المالية المرتبات لما يزيد عن خمسة أضعاف،،ثمَّ يشكل لجنة لبحث كيفية تمويل الزيادة(سمبهار)!! ويعتقل النائب العام العشرات ثمّ يشكل لجنة لإعداد ملف الإتهامات التى ستوجه للمعتقلين (سمبهار) وينقل وزير العدل العشرات من كبار المستشارين إلى رئاسة الوزارة بلا أعباء،،قبل أن يقرر فى حقهم جميعاً الإستغناء عن خدماتهم(سمبهار)!! وتكون قحط لجان المقاومة،،ثمَّ تحاول شرعنة وجودهم بالقانون والتدريب والتسليح (سمبهار) وتغلق السلطات مطارات البلاد ،ثمّ تبحث مشاكل العالقين،،(سمبهار)!! وتغلق وزارة الصحة المستشفيات،ثمّ تبحث عن أماكن للحجر(سمبهار)!! وتحل الحكومة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى،،ثمَّ تواجه هيئة العمليات بالجهاز المحلول بالمدرعات(سمبهار) وتعد وزارة المالية بتمويل ميزانية العام من أصدقاء السودان(سمبهار)!! ويصدر قرار بإلغاء النسبة المخصصة لإستيراد الأدوية من حصائل الصادر فتنشأ أزمة الدواء (سمبهار)!!وتخصص حصة فى هياكل الحكم للحركات المتمردة-حركات الكفاح المسلح- قبل الوصول لإتفاقية السلام(سمبهار)!! وتصادر لجنة إزالة التمكين الأراضى والعقارات،ثمّ تحقق فى ملكيتها بعد ذلك (سمبهار)!! ويعين رئيس الوزراء مستشاراً له ثم يعفيه لضعف الخبرة والمؤهلات(سمبهار)!! وتطول قائمة (السمبهارات) وتضيع الفرص تباعاً فى هذه المشاهد العبثية التى تصلح لأن تكون من فرط مفارقاتها،،لوحة كوميدية مثل تلك التى تنتجها فرقة الأصدقاء المسرحية.

دخل المدير لإستقبال المؤسسة ووجد شخصاً جالساً فى الإنتظار،فصبَّ جام غضبه على موظف الإستقبال،،وقال له الزول القاعد ده أرفدو طوالى،،والموظف يقول لكن ياسيد المدير ،،لكن،،لكن،،والمدير يصرخ لا لا ارفدو طوالى،،حتى تمكن الموظف المغلوب على أمره من إكمال الجملة (لكن ياسيد المدير ،،الزول ده ماشغال معانا !!) فعاجله المدير بالقول *(خلاص عيِّنو وأرفدو)*