تعرف على أسعار المحاصيل في سوق محاصيل القضارف

التاريخ: 05-يوليو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة فيما يلي نورد أسعار سوق محاصيل القضارف حسب ماورد من (وكالة سونا): دبر : اعلي سعر10500ج ,ادني سعر10000ج فتريتة : اعلى سعر9700ج ,ادني سعر 9600ج ,الوارد145جوال صفراء: اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر9200جوال عكر :اعلى سعر9300ج ,ادني سعر 9200ج Advertisements مقد: اعلى سعر10500ج ,ادني سعر10000ج تترون:اعلى سعر11500ج , ادني سعر11400ج ودباكو : اعلى سعر9500ج ,ادني سعر9000ج حريراي :اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر 9200ج الدخن : اعلى سعر12000ج,ادني سعر11500ج الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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