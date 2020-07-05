تعرف على أسعار المحاصيل في سوق محاصيل القضارف

التاريخ: 05-يوليو-2020
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فيما يلي نورد أسعار سوق محاصيل القضارف حسب ماورد من (وكالة سونا):
دبر : اعلي سعر10500ج ,ادني سعر10000ج
فتريتة : اعلى سعر9700ج ,ادني سعر 9600ج ,الوارد145جوال
صفراء: اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر9200جوال
عكر :اعلى سعر9300ج ,ادني سعر 9200ج
مقد: اعلى سعر10500ج ,ادني سعر10000ج
تترون:اعلى سعر11500ج , ادني سعر11400ج
ودباكو : اعلى سعر9500ج ,ادني سعر9000ج
حريراي :اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر 9200ج
الدخن : اعلى سعر12000ج,ادني سعر11500ج
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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