قيادية بتجمع المهنيين : قوى سياسية تحاول استقطاب “التجمع” لتمرير اجندتها

قللت القيادية بتجمع المهنيين السودانيين قمرية عمر من حجم الخلافات الدائرة داخل أروقة تجمع المهنيين السودانينن ، وقالت في حديث خاص لـ(أخبار الخليج 365) أن كل الخلافات يمكن أن تحل بالحوار واردفت “الناس تقعد واطة” لمناقشة المشاكل بشكل تنظيمي ودعت الى البعد عن ما أسمته بـ”حرب البيانات”
وعدت “قمرية ” ما وصفته بالتشرزم في قوى الحرية والتغيير اضعف الحكومة الانتقالية وانعكسه على التجمع ، وطالبت القيادية تجمع المهنيين أن بلعب الدور السياسي المفروض علية في المرحلة الانتقالية ، وقالت أن كل الكتل السياسية في اشارة لقوى الحرية والتغيير – تحاول استقطاب التجمع لتمرير حاجياتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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