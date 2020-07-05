قوات الدعم السريع تدشن قافلة صحية متكاملة لولايات كردفان

دشنت قوات الدعم السريع صباح اليوم (الأحد) قافلة صحية متكاملة لولايات كردفان بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي،قائد قوات الدعم السريع الفريق أول / محمد حمدان دقلو .

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وشملت القافلة على (معقمات وكمامات ومنظفات وكوادر طبية للتوعية والإرشاد واتباع التدابير الاحترازية للحد من جائحة كورونا بولايات كردفان ) .

وأوضح قائد القافلة العقيد/ محمد الحسن ان القافلة تعتبر إمتداداً للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي ظلت تقدمها قيادة قوات الدعم السريع للمواطنين في مختلف ولايات السودان ، منوهاً أن القافلة تأتي لدعم ومساندة مواطني ولايات كردفان ( غرب كردفان ـ جنوب كردفان وشمال كردفان ) .

وبحسب إعلام الدعم السريع، قال مستشار والي غرب كردفان محمد حسن خريس ان المبادارت التي نفذتها قوات الدعم السريع تسهم بشكل فعال في تضافر الجهود والقضاء على جائحة كورونا وأضاف : ( إنسان كردفان بصفة في امس الحوجة لمثل هذه القوافل ومن هذا المنطلق نعرب عن شكرنا وتقديرنا لقوات الدعم السريع ).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)