قوات الدعم السريع تدشن قافلة صحية متكاملة لولايات كردفان

التاريخ: 05-يوليو-2020
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دشنت قوات الدعم السريع صباح اليوم (الأحد) قافلة صحية متكاملة لولايات كردفان بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي،قائد قوات الدعم السريع الفريق أول / محمد حمدان دقلو .
وشملت القافلة على (معقمات وكمامات ومنظفات وكوادر طبية للتوعية والإرشاد واتباع التدابير الاحترازية للحد من جائحة كورونا بولايات كردفان ) .
وأوضح قائد القافلة العقيد/ محمد الحسن ان القافلة تعتبر إمتداداً للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي ظلت تقدمها قيادة قوات الدعم السريع للمواطنين في مختلف ولايات السودان ، منوهاً أن القافلة تأتي لدعم ومساندة مواطني ولايات كردفان ( غرب كردفان ـ جنوب كردفان وشمال كردفان ) .
وبحسب إعلام الدعم السريع، قال مستشار والي غرب كردفان محمد حسن خريس ان المبادارت التي نفذتها قوات الدعم السريع تسهم بشكل فعال في تضافر الجهود والقضاء على جائحة كورونا وأضاف : ( إنسان كردفان بصفة في امس الحوجة لمثل هذه القوافل ومن هذا المنطلق نعرب عن شكرنا وتقديرنا لقوات الدعم السريع ).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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